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Фильмы, которые никто не смотрит два раза
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Фильмы, которые никто не смотрит два раза 

Рамблер 20 часов назад
Есть фильмы, который второй раз смотреть не хочется. И дело здесь не в глупом сценарии или плохой актёрской игре, а в том, что эти картины слишком трагичны и депрессивны. Посмотреть один раз их, безусловно, стоит, но вот повторять — вряд ли.
1. «Реквием по мечте». Лента рассказывает о реальности, в которой живут наркозависимые молодые люди. «Реквием по мечте» запросто может погрузить в депрессию, но он же заставляет задуматься о катастрофичности некоторых привычек.
2. «Догвилль». Главная героиня скрывается от мафии в сельском городке. Местные жители соглашаются предоставить ей убежище, но при условии, что она будет выполнять грязную работу и терпеть унижения. Наверняка никому не захочется «любоваться» этой историей снова и снова.
3. «Страсти Христовы». Лента о последних днях жизни Христа. Показать страдания главного героя и напомнить людям о том, что вынес Христос, призваны сцены невероятной жестокости.
4. «Плохой лейтенант». В этом фильме разврат буквально лезет с экрана. Герой ленты лечится от наркозависимости, но всё идёт не так, как задумано. Неужели кому-то хочется пересматривать кадры сексуального насилия?
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