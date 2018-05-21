Киноленты, которые лишили актёров жизни 

На съёмочной площадке может произойти всё, что угодно. К сожалению, даже при продуманной подготовке трюков иногда происходят несчастные случаи, когда актёры получают травмы или даже погибают. О фильмах, которые унесли жизни артистов, и пойдёт речь.
1. Джин Харлоу была настоящим секс-символом в тридцатые годы прошлого века. К 26 годам она снялась в 14 лентах. Снимаясь с Кларком Гейблом в фильме «Саратога», Джин почувствовала недомогание. Прямо с площадки её увезли в клинику. Там выяснилось, что у девушки отказали почки. Она впала в кому и позднее скончалась.
2. Тайрон Пауэр — мужчина потрясающей красоты и редкого дарования. В золотой век Голливуда он не сходил с экранов. В 44 года он снимался в картине «Соломон и царица Савская». В одном из эпизодов ему стало плохо, врачи диагностировали сердечный приступ, от которого Пауэр и скончался.
3. Сергей Бодров, актёр, для многих ставший символом девяностых годов в России. Сергей снимал свой второй фильм в качестве режиссёра в Кармадонском ущелье. Лавина, сошедшая с ледника, похоронила съёмочную группу, включая 30-летнего Бодрова.