Киноленты, которые лишили актёров жизни

На съёмочной площадке может произойти всё, что угодно. К сожалению, даже при продуманной подготовке трюков иногда происходят несчастные случаи, когда актёры получают травмы или даже погибают. О фильмах, которые унесли жизни артистов, и пойдёт речь.

1. Джин Харлоу была настоящим секс-символом в тридцатые годы прошлого века. К 26 годам она снялась в 14 лентах. Снимаясь с Кларком Гейблом в фильме «Саратога», Джин почувствовала недомогание. Прямо с площадки её увезли в клинику. Там выяснилось, что у девушки отказали почки. Она впала в кому и позднее скончалась.

2. Тайрон Пауэр — мужчина потрясающей красоты и редкого дарования. В золотой век Голливуда он не сходил с экранов. В 44 года он снимался в картине «Соломон и царица Савская». В одном из эпизодов ему стало плохо, врачи диагностировали сердечный приступ, от которого Пауэр и скончался.