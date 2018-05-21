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Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Глеба Панфилова
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Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Глеба Панфилова 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Глеба Панфилова, которому в понедельник, 21 мая, исполнилось 84 года. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Глава города отметил, что благодаря огромному таланту, трудолюбию и неиссякаемой творческой энергии Панфилова, ему удалось добиться ярких профессиональных успехов.
— Выдающийся режиссер и сценарист, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Созданные вами замечательные фильмы покорили сердца миллионов зрителей, завоевали признание коллег в нашей стране и за рубежом. Ваши театральные постановки пополнили золотую коллекцию «Ленкома», — говорится в поздравлении.
СПРАВКА
Глеб Анатольевич Панфилов — советский и российский кинорежиссёр и сценарист. Родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Народный артист РСФСР (1984). Член КПСС с 1961 года. Лауреат Государственной премии РСФСР, премии Президента РФ. Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Живёт и работает в Москве. Женат на актрисе Инне Чуриковой. Наибольшую известность ему принесла работа над фильмом «Романовы. Венценосная семья» (2000) над которым он трудился 10 лет. и сериалом «В круге первом» (по одноименному роману Александра Солженицына). Постановка удостоена ряда наград, в том числе премии «Ника» за лучший телевизионный фильм.
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