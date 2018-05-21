Жанр: биография, музыка, драма
Год: 2018
Страна: Россия
Режиссер: Кирилл Серебренников
Сценарий: Михаил Идов, Лили Идова, Иван Капитонов
Оператор: Владислав Опельянц
Кто снимался в фильме «Лето»: Тео Ю, Роман Билык, Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Георгий Кудренко, Александра Ревенко, Никита Еленев Сюжет фильма «Лето» Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами, зрителями и слушателями, навсегда. Интересные факты о фильме «Лето»:
У корейского актера Тео Ю, сыгравшего Виктора Цоя, было три недели на подготовку к роли. Для Романа Билыка, более известного как Рома Зверь, фронтмена группы «Звери», эта роль стала дебютом в большом кино. Мировая премьера фильма состоялась 9 мая 2018 года на Каннском кинофестивале. Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, на мероприятии не присутствовал. Будучи под арестом, он смонтировал весь фильм. Его коллеги в поддержку вышли на красную ковровую дорожку с прикрепленными к одежде значками с его изображением и пронесли плакат с текстом на английском языке: «Свободу Кириллу Серебренникову!»
Трейлер фильма «Лето»: