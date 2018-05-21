«Лето»

Жанр: биография, музыка, драма

Год: 2018

Страна: Россия

У корейского актера Тео Ю, сыгравшего Виктора Цоя, было три недели на подготовку к роли. Для Романа Билыка, более известного как Рома Зверь, фронтмена группы «Звери», эта роль стала дебютом в большом кино. Мировая премьера фильма состоялась 9 мая 2018 года на Каннском кинофестивале. Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, на мероприятии не присутствовал. Будучи под арестом, он смонтировал весь фильм. Его коллеги в поддержку вышли на красную ковровую дорожку с прикрепленными к одежде значками с его изображением и пронесли плакат с текстом на английском языке: «Свободу Кириллу Серебренникову!»

Трейлер фильма «Лето»: