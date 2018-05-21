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«Ленфильм» снимает фильм о Пушкине с Безруковым в главной роли
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«Ленфильм» снимает фильм о Пушкине с Безруковым в главной роли 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
На «Ленфильме» снимут фильм о великом русском поэте и писателе Александре Сергеевиче Пушкине. Главную роль в кинокартине исполнит актер Сергей Безруков, сообщает ТАСС.
Съемки картины начнутся в Пушкинских горах (Псковская область) в ближайшее время. По словам директора киностудии Эдуарда Пичугина, в российском прокате фильм получит название «Учености плоды» а в зарубежном зрители увидят фильм под названием «В поисках Пушкина». Режиссер картины выступит Игорь Угольников.
Сюжет картины расскажет о событиях 1943-1944 годов в селе Михайловском. В музее-усадьбе Пушкина профессор немецкого Гете-института (Уте Лемпер) и один из местных жителей по имени Сергей (Сергей Безруков) пытаются спасти наследие поэта. Премьера картины запланирована на следующий год.
Народный артист РФ уже играл великого русского поэта в драме Натальи Бондарчук 2006 года «Пушкин. Последняя дуэль». Фильм охватывает период, предшествующий дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Дантесом, саму дуэль, смерть поэта и расследование этого события.
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