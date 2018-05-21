Петербургский ТЮЗ показал драму «Приговоренный к смерти бежал» по фильму Робера Брессона

"Робер Брэссон для меня — не просто один из крупнейших кинорежиссеров ХХ века, но и мастер, к творчеству которого я ощущаю некую художественную близость. И мне захотелось перенести его художественный метод в пространство театра, попробовать сценически воплотить такую природу игры. Мне было любопытно следить за тем, как живут персонажи этой истории, как камера на них смотрит и что она видит", — сказал Дмитрия Волкострелов, выступив перед премьерой на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

В свою сценическую композицию режиссер включил, помимо фильма, фрагменты книг и интервью Робера Брессона, а также личных высказываний участников спектакля, все роли в котором играют женщины.

Фильм «Приговоренный к смерти бежал» рассказывает историю участника движения Сопротивления лейтенанта Фонтена, бежавшего из тюрьмы. По мнению Волкострелова, «в Фонтене нет ничего героического, зато в нем есть потрясающий гуманизм, вера в человека и убежденность в том, что человек рожден свободным». Однако в спектакле эта история драматургически воспроизведена не будет. Как и большинство спектаклей Дмитрия Волкострелова, его новая работа представляет собой отстраненный взгляд на литературный материал, диалог с ним и разговор на тему.

На сцене ТЮЗа это уже пятый спектакль Дмитрия Волкострелова, который очень ценит сотрудничество с этим театром за предоставленную ему творческую свободу.

Делясь своими планами, Дмитрий Волкострелов назвал две работы. Одна из них — лабораторная — посвящена 50-летию событий 1968 года, когда в Москве на Красной площади прошла демонстрация семерых диссидентов против ввода советских войск в Чехословакию. Второй спектакль — «Пермские боги» — петербуржец планирует поставить в Пермском академическом Театре— Театре на материале собранных здесь уникальной деревянной храмовой скульптуры, получившей распространение на территории Пермского края в XVII-XIX веках.