Ещё
Петербургский ТЮЗ показал драму «Приговоренный к смерти бежал» по фильму Робера Брессона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Петербургский ТЮЗ показал драму «Приговоренный к смерти бежал» по фильму Робера Брессона 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фильм французского киноклассика Робера Брессона «Приговоренный к смерти бежал» впервые представили в понедельник в сценической версии в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Александра Брянцева. Композицию по этому киношедевру 1956 года создал лауреат премии «Золотая маска» Дмитрий Волкострелов, один из самых востребованных режиссеров молодого поколения.
"Робер Брэссон для меня — не просто один из крупнейших кинорежиссеров ХХ века, но и мастер, к творчеству которого я ощущаю некую художественную близость. И мне захотелось перенести его художественный метод в пространство театра, попробовать сценически воплотить такую природу игры. Мне было любопытно следить за тем, как живут персонажи этой истории, как камера на них смотрит и что она видит", — сказал Дмитрия Волкострелов, выступив перед премьерой на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.
В свою сценическую композицию режиссер включил, помимо фильма, фрагменты книг и интервью Робера Брессона, а также личных высказываний участников спектакля, все роли в котором играют женщины.
Фильм «Приговоренный к смерти бежал» рассказывает историю участника движения Сопротивления лейтенанта Фонтена, бежавшего из тюрьмы. По мнению Волкострелова, «в Фонтене нет ничего героического, зато в нем есть потрясающий гуманизм, вера в человека и убежденность в том, что человек рожден свободным». Однако в спектакле эта история драматургически воспроизведена не будет. Как и большинство спектаклей Дмитрия Волкострелова, его новая работа представляет собой отстраненный взгляд на литературный материал, диалог с ним и разговор на тему.
На сцене ТЮЗа это уже пятый спектакль Дмитрия Волкострелова, который очень ценит сотрудничество с этим театром за предоставленную ему творческую свободу.
Делясь своими планами, Дмитрий Волкострелов назвал две работы. Одна из них — лабораторная — посвящена 50-летию событий 1968 года, когда в Москве на Красной площади прошла демонстрация семерых диссидентов против ввода советских войск в Чехословакию. Второй спектакль — «Пермские боги» — петербуржец планирует поставить в Пермском академическом Театре— Театре на материале собранных здесь уникальной деревянной храмовой скульптуры, получившей распространение на территории Пермского края в XVII-XIX веках.
ТАСС: последние новости
Новая часть "Мстителей" снова стала лидером российского проката по итогам выходных Жюри российских критиков назвало "Лето" Серебренникова лучшим фильмом Каннского фестиваля Создатели фильма "Дело Собчака" подготовят версию для иностранной аудитории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство23
Брэд Питт отказался от денег и работает за еду1
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение