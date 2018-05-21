В кинотеатре «Иллюзион» состоится показ фильма «Класс» 

Кинокартина «Класс», показ которой приурочен к 280-летнему юбилею Акалемии русского балета имени Вагановой, 200-летию со для рождения Мариуса Петипа и Году балета в России, расскажет зрителям о прошлом и настоящем старейшего в России театрального училища. Зрители увидят жизнь педагогов балета, их учеников, которые потом выходят на большую стену. А также в фильмке будет показано, как пересекается современная действительность с историей училища. В фильме приняли участие народная артистка России Жанна Аюпова, ректор Академии, народный артист России Николай Цискаридзе. Начало показа: 20:00. Сбор гостей: 19:00. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ.