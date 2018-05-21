Гран-при кинофестиваля «Победили вместе» в Севастополе взял фильм польского режиссера

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая. / ТАСС /. Гран-при XIV Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» получил фильм польского режиссера Марты Прус «За гранью возможного». Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

"Эта картина на взгляд членов жюри — она наиболее цельной оказалась и профессиональной во всех своих качествах, здесь есть судьбы нескольких героинь, неожиданные повороты в сюжете, очень тонкое решение изобразительное. Гран-при вручается полнометражному фильму «За гранью возможного» режиссера Марты Прус, Польша, Германия, Финляндия", — объявила победитель фестиваля член жюри, российский режиссер Наталья Гугуева

Фильм рассказывает о художественных гимнастках и об их сложном пути в спорте.

Лучшим короткометражным документальным фильмом названа картина Павла Фаттахутдинова «Письма с войны» (Россия), а полнометражным — «Последнее желание» армянского режиссера Армена Хачатряна . Лучшим телефильмом назван фильм Дарины Умновой «Три секунды» (Россия). В международном конкурсе киношкол победил документальный фильм «Терапия» Юлия Серьгиной из ВГИК (Россия).

О фестивале

Фестиваль создали по инициативе проживающих в Крыму и Севастополе героев Советского Союза в память об общем подвиге стран-участниц Второй Мировой войны и проводится в городе-герое Севастополе на протяжении 14 лет. Цель фестиваля — вспомнить о подвиге народов СССР и стран антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, передать традиции служения Отечеству.

Организаторы отмечают, что Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» — единственный кинофестиваль, рожденный в городе-герое Севастополе.

В этом году на фестивале представили более 100 документальных картин и сериалов из 30 стран, в том числе Великобритании, США и Германии. Помимо конкурсной программы, на фестивале была представлена и большая внеконкурсная программа, включающая показы фильмов, творческие вечера и другие мероприятия.