В Казани объявлен кастинг на съемки сериала «Зулейха открывает глаза»

С 3 по 8 июня в Казани пройдут кастинги для съемок в сериале телеканала «Россия 1». Многосерийный фильм снимут по роману «Зулейха открывает глаза» писательницы Гузель Яхиной, которая родилась и училась в Казани.

Отбор пройдет по трем группам: профессиональные актеры, массовка и дети. Для участия в кастинге нужно выслать резюме, заявку и видеовизитку в свободной форме на почту cinematimekzn@mail.ru.

По предварительной информации, исполнительницей главной роли станет российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова . Режиссер фильма — Егор Анашкин (сериалы «Кровавая барыня», «Деньги»). Съемки пройдут в Татарстане, сообщают организаторы кастинга.

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