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Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
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Махмуд Эсамбаев превратился в шамана 

Рамблер 1 час назад
Фильм «Земля Санникова» довольно известен, но мало кто знает, что в нём появился легендарный танцовщик, балетмейстер и хореограф Махмуд Эсамбаев. Создатели ленты долго думали, какими должны быть аборигены, живущие на затерянной земле Санникова. Решение пришло неожиданно: для изображения племени пригласили танцоров. Режиссёры Альберт Мкртчян и Леонид Попов решили, что пластичность танцоров придаст дикарям экзотичность и будет отличать их от обычных людей. Ещё одной непростой задачей был выбор артистов на роли вождя и шамана. В итоге вождём стал солист Бурятского театра оперы и балета Пётр Абашеев, а племя составили из танцоров этого же театра, чтобы они органично подчинялись руководителю. А вот в шамана превратился Махмуд Эсамбаев. Эсамбаев был также и постановщиком танцев в лента: все танцы дикарей он ставил сам. Кстати, Махмуд Алисултанович любил похулиганить на съёмках. В костюме шамана он заходил в сельские магазины, пугая продавщиц. Позднее Эсамбаев снялся ещё в нескольких картинах, однако именно Чёрный шаман стал его самой яркой ролью в кино.
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