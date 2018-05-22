Будущее предсказали в кино

Широко известен факт, что в мультфильме «Симпсоны» предсказали президентство Дональда Трампа . Но, как выясняется сбывшиеся прогнозы были и в некоторых фильмах. То, что показывали в голливудском кино 20—30 лет назад в качестве совершенно фантастических идей, сегодня становится реальностью. И вот что предсказывали нам некоторые кинокартины.

1. «Бегущий по лезвию бритвы» (1982). В фильме вполне реалистично изображен современный мегаполис, заполненный людьми. Кроме того, в ленте показаны цифровые билборды на небоскрёбах, которые в начале восьмидесятых казались фантастикой, а сегодня уже никого не удивляют.

2. «Кабельщик» (1996). В одной из сцен главный герой говорит: «Скоро в каждой квартире сольются воедино телевизор, телефон и компьютер. Ты сможешь запросто сходить в Лувр, на первенство мира по женской борьбе, сможешь делать покупки. Ты сможешь делать всё, не вставая с кресла!». Вам ничего это не напоминает?

3. «Особое мнение» (2002). В ленте изображен 2050 год, в котором можно управлять движениями рук изображением на экране, перемещаться на машине-беспилотнике и видеть персонализированные рекламные объявления, основанные на ваших поисковых запросах. Кажется, прогноз сбылся раньше.