Актёры, которые бесят друг друга

Когда видишь на экране романтическую пару, то кажется, что актёры и в реальной жизни столь же нежны друг с другом. В реальности же многие исполнители, изображавшие в кино любовь и страсть, в жизни друг друга терпеть не могут.

1. Мерил Стрип Дастин Хоффман на съёмках фильма «Крамер против Крамера» не ладили, а в одной из сцен Хоффман дал Стрип такую пощёчину, что на щеке актрисы остался отпечаток.

2. Шарлиз Терон Том Харди , снимаясь в ленте «Безумный Макс: дорога ярости» балансировали на грани любви и ненависти. Впрочем, артисты сохраняли уважение друг к другу и пытались скрыть взаимное раздражение.

3. Дженни Гарт и Шеннен Доэрти постоянно конфликтовали на съёмочной площадке сериала «Беверли-Хиллз 90210». С возрастом страсти поутихли и, снимаясь в продолжении сериала, актрисы были уже более покладистыми.

4. Фредди Принц-младший и Кифер Сазерленд что-то не поделили, играя в сериале «24 часа». Фредди назвал Кифера непрофессиональным актёром и даже задумался об уходе из шоу-бизнеса. Оказалось, всё было в росте. Высокий Фредди должны был разуваться во всех сценах с Кифером, чтобы тот не выглядел совсем уж коротышкой.