В ДТДиМ «Восточный» прошел спектакль «Красная Шапочка» с необычным сюжетом

В прошедшую пятницу театральная студия «Кавардак» представила на суд зрителей сказку «Красная Шапочка». Премьера состоялась во Дворце творчества «Восточный». Для студии это был отчетный спектакль, и юные актеры прекрасно сыграли свои роли.

Кстати, сюжет был непривычным. Руководители студии внесли в него некие коррективы. Зрители увидели не только знакомых им персонажей сказки, но и Медведя, Ужа, Зайца, эксцентричную Птицу и других. Все эти лесные звери пытаются оградить Красную Шапочку от Волка. В конце героиню и бабушку спасают не дровосеки, а Милиционер. Вот такой получился необычный сюжет.

Постановка вышла динамичной, веселой, музыкальной и с хорошими песнями. Зрители получили большое удовольствие от просмотра этой сказки. В адрес юных актеров звучали слова благодарности и хорошие пожелания.