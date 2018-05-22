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Впервые фильмы о современном искусстве показали в Белгороде
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Впервые фильмы о современном искусстве показали в Белгороде 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Во Всероссийскую ночь музеев фестиваль АРТ-ОКНО подготовил для жителей Белгорода особую программу в разделе #новыйформат. Фильмы об актуальном искусстве, входящие в программу кинофестиваля Garage Screen Film Festival Музея «Гараж», показали всем белгородцам в ночь с 19 на 20 мая. Уже 10 лет Музей знакомит столичных зрителей с самыми яркими представителями российского и зарубежного современного искусства. В этом году, благодаря сотрудничеству Музея и фестиваля АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», гости вечера могли увидеть лучшие фильмы, рассказывающие о современных художниках.
В программе кинопоказов — история успеха Маурицио Кателлана, одного из главных шутников и провокаторов в новейшей истории современного искусства в фильме «Кателлан. Ушел, скоро буду» (Мора Аксельрод, 2016); остроумный коллаж «Манифесто» (Юлиан Розефельдт, 2016) из тринадцати сцен, разыгранных Кейт Бланшетт и картина «Хокни» (Рэнделл Райт, 2014) — грандиозный коллаж из рассказов очевидцев, историй друзей и архивных интервью Дэвида Хокни, одного из самых популярных художников XX века.
Руководитель фестиваля АРТ-ОКНО Марьяна Золина прокомментировала: «Мы рады представить в Белгороде кинопрограмму от Музея „Гараж“, поскольку он является одной из ведущих институций страны, развивающих современное искусство. Событие пройдет в рамках раздела #новыйформат, который задуман для реализации миссии фестиваля АРТ-ОКНО — открывать доступ зрителям в регионах России ко всем самым ярким проектам в области актуальной культуры».
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