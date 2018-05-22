Звездные ссоры, которые вынесли на публику

Актёры — люди впечатлительные и эмоциональные, поэтому время от времени позволяют себе эпатажные выходки и нелицеприятные высказывания о коллегах. Кто-то из знаменитостей переносит это спокойно, а вот другие не остаются в долгу.

1. В 2005 году Рассел Кроу в интервью заявил, что не снимается в рекламе сигарет, костюмов и кофе и вообще не готов делать хоть бы что, лишь бы ему платили, как это делает Джордж Клуни . Клуни, который и впрямь не брезгует рекламными контрактами, в ответ негативно отозвался о Кроу. Конфликт длился несколько лет, но затем актёры формально помирились.

2. Сильвестр Сталлоне , снимая вторую часть «Неудержимых», пригласил к участию Брюса Уиллиса . Тот затребовал гонорар в 4 миллиона всего за несколько съёмочных дней. Это так поразило Сталлоне, что он написал в Твиттере: «Алчность и лень — точная формула карьерной неудачи» и заявил, что впредь с Уиллисом работать не будет.

3. На съёмках «Форсажа-8» разгорелся конфликт между Вином Дизелем и Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Они разругались в пух и прах, так что во время рекламного тура их держали подальше друг от друга, чтобы они не схватились в рукопашной.