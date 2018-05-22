Ещё
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Звездные ссоры, которые вынесли на публику 

Рамблер 20 часов назад
Актёры — люди впечатлительные и эмоциональные, поэтому время от времени позволяют себе эпатажные выходки и нелицеприятные высказывания о коллегах. Кто-то из знаменитостей переносит это спокойно, а вот другие не остаются в долгу.
1. В 2005 году Рассел Кроу в интервью заявил, что не снимается в рекламе сигарет, костюмов и кофе и вообще не готов делать хоть бы что, лишь бы ему платили, как это делает Джордж Клуни. Клуни, который и впрямь не брезгует рекламными контрактами, в ответ негативно отозвался о Кроу. Конфликт длился несколько лет, но затем актёры формально помирились.
2. Сильвестр Сталлоне, снимая вторую часть «Неудержимых», пригласил к участию Брюса Уиллиса. Тот затребовал гонорар в 4 миллиона всего за несколько съёмочных дней. Это так поразило Сталлоне, что он написал в Твиттере: «Алчность и лень — точная формула карьерной неудачи» и заявил, что впредь с Уиллисом работать не будет.
3. На съёмках «Форсажа-8» разгорелся конфликт между Вином Дизелем и Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Они разругались в пух и прах, так что во время рекламного тура их держали подальше друг от друга, чтобы они не схватились в рукопашной.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно4
Что скрывает смерть Листьева121
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Тест: вы москвич или «понаехавший»?1
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение