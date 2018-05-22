Все фильмы о Людях Икс от «худшего» до лучшего

В кинотеатрах вышел «Дэдпул 2», последний фильм франшизы о мутантах, наделенных особенными способностями. И зрители, и критики встретили его хорошими отзывами и высокими оценками, правда, денег немного не донесли в кинотеатры, сиквел зарабатывает хуже первой части. А редакция ivi решила освежить свою память и посмотреть на рейтинги фильмов на Rotten Tomatoes.

Конечно, теперь захотелось пересмотреть всё.

Люди Икс: Начало. Росомаха — 37% свежести от критиков, 58% от зрителей

Люди Икс: Начало. Росомаха

Люди Икс: Апокалипсис — 48% свежести от критиков, 66% от зрителей

Люди Икс: Апокалипсис

Люди Икс: Последняя битва — 58% свежести от критиков, 61% от зрителей

Люди Икс: Последняя битва

Росомаха: Бессмертный — 69% свежести от критиков, 69% от зрителей

Росомаха: Бессмертный

Люди Икс — 81% свежести от критиков, 83% от зрителей

Люди Икс Дэдпул 2 — 83% свежести от критиков, 86% от зрителей

Дэдпул 2 Дэдпул — 83% свежести от критиков, 90% от зрителей

Дэдпул

Люди Икс 2 — 85% свежести от критиков, 85% от зрителей

Люди Икс 2 Люди Икс: Первый класс — 86% свежести от критиков, 87% от зрителей

Люди Икс: Первый класс

Люди Икс: Дни минувшего будущего — 90% свежести от критиков, 91% от зрителей

Люди Икс: Дни минувшего будущего

Логан — 93% свежести от критиков, 90% от зрителей

Логан

В 2019 году мы ждем еще два фильма серии: «Темный Феникс» и «Новые мутанты».