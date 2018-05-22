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Все фильмы о Людях Икс от «худшего» до лучшего
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Все фильмы о Людях Икс от «худшего» до лучшего 

Ivi.ru 51 минуту назад
Фото: Ivi.ru
В кинотеатрах вышел «Дэдпул 2», последний фильм франшизы о мутантах, наделенных особенными способностями. И зрители, и критики встретили его хорошими отзывами и высокими оценками, правда, денег немного не донесли в кинотеатры, сиквел зарабатывает хуже первой части. А редакция ivi решила освежить свою память и посмотреть на рейтинги фильмов на Rotten Tomatoes.
Конечно, теперь захотелось пересмотреть всё.
Люди Икс: Начало. Росомаха — 37% свежести от критиков, 58% от зрителей
Люди Икс: Начало. Росомаха
Люди Икс: Апокалипсис — 48% свежести от критиков, 66% от зрителей
Люди Икс: Апокалипсис
Люди Икс: Последняя битва — 58% свежести от критиков, 61% от зрителей
Люди Икс: Последняя битва
Росомаха: Бессмертный — 69% свежести от критиков, 69% от зрителей
Росомаха: Бессмертный
Люди Икс — 81% свежести от критиков, 83% от зрителей
Люди Икс  Дэдпул 2 — 83% свежести от критиков, 86% от зрителей
Дэдпул 2  Дэдпул — 83% свежести от критиков, 90% от зрителей
Дэдпул
Люди Икс 2 — 85% свежести от критиков, 85% от зрителей
Люди Икс 2  Люди Икс: Первый класс — 86% свежести от критиков, 87% от зрителей
Люди Икс: Первый класс
Люди Икс: Дни минувшего будущего — 90% свежести от критиков, 91% от зрителей
Люди Икс: Дни минувшего будущего
Логан — 93% свежести от критиков, 90% от зрителей
Логан
В 2019 году мы ждем еще два фильма серии: «Темный Феникс» и «Новые мутанты».
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