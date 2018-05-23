Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы 

Совместная работа на съёмочной площадке фильма «Война и мир» не доставила удовольствия ни режиссёру Сергею Бондарчуку, ни актёру Вячеславу Тихонову. Однако, когда Бондарчук начал снимать ленту «Они сражались за Родину», он всё-таки пригласил Тихонова, ведь одна из главных ролей, рядового Николая Стрельцова, идеально подходила актёру. Чтобы добиться достоверности, на съёмках режиссёр заставлял кинозвёзд собственноручно рыть окопы, жить в неподходящих условиях, носить изодранную одежду. В одном из эпизодов оператор Вадим Юсов добивался создания устрашающей атмосферы. Для этого он попросил стрелять по Вячеславу Тихонову холостыми патронами. Выстрелы были настолько громкими, что всем находящимся поблизости приходилось закрывать уши, но нужный эффект был достигнут: картинка стала расплывчатой, как в настоящем бою. Для большего нагнетания страха вокруг Тихонова поставили жаровни с углями. В результате на крупных планах с артистом изображение чуть подрагивает, возникает ощущение призрачности и нереальности. Кстати, в этом же эпизоде по сценарию герой терял слух. Но в таких условиях Тихонов и в самом деле чуть не оглох.