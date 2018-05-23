За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики

Даже самый лучший актёр иногда может сыграть плохо. Возможно, дело в неудачно выбранном сценарии или в том, что артист переживает не лучшие времена. И в любом случае такие роли производят на поклонников и критиков негативное впечатление. И вот какие исполнители оказались именно в такой ситуации.

1. Мэттью МакКонахи разочаровал зрителей, снявшись в роли злодея в ленте «Тёмная башня», поставленной по книге Стивена Кинга

2. Кейт Бланшетт , одна из лучших актрис современного кинематографа, в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» выглядела нелепо и сыграла злодейку, которую никто не запомнил.

4. Натали Портман в «Звёздных войнах» смотрелась слабо, а фанаты выразили недовольство её игрой.

5. Джейк Джилленхол в ленте «Окча» взбесил критиков и зрителей своим перонажем.