За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики 

Даже самый лучший актёр иногда может сыграть плохо. Возможно, дело в неудачно выбранном сценарии или в том, что артист переживает не лучшие времена. И в любом случае такие роли производят на поклонников и критиков негативное впечатление. И вот какие исполнители оказались именно в такой ситуации.
1. Мэттью МакКонахи разочаровал зрителей, снявшись в роли злодея в ленте «Тёмная башня», поставленной по книге Стивена Кинга.
2. Кейт Бланшетт, одна из лучших актрис современного кинематографа, в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» выглядела нелепо и сыграла злодейку, которую никто не запомнил.
3. Эдди Редмейн, великолепно выглядевший в роли Стивена Хокинга, был признан худшим актёром и получил «Золотую малину» за «Восход Юпитера».
4. Натали Портман в «Звёздных войнах» смотрелась слабо, а фанаты выразили недовольство её игрой.
5. Джейк Джилленхол в ленте «Окча» взбесил критиков и зрителей своим перонажем.
6. Джонни Депп в картине «Мордекай» совсем не проявил актёрское дарование, за исключением нервных тиков и смешного голоса.