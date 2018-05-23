Ещё
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Раскрыта подноготная диснеевских злодеев 

Рамблер 17 часов назад
В каждом диснеевском мультике есть злодей, который строит козни главным героям. По красочности и выразительности отрицательные персонажи не уступают положительным, а иной раз и превосходят их. Но почему же они, такие яркие и неординарные, переходят на сторону зла? Давайте разберёмся.
1. Малефисента наложила проклятье на малышку Аврору из-за того, что её не пригласили на крестины.
2. Аид, греческий бог подземного царства мёртвых и злодей в мультфильме «Геркулес» обозлился из-за обиды. Он хотел подшутить над другими богами, но они шутку не оценили и низвергли его в преисподнюю.
3. Матушка Готель, злодейка, державшая взаперти Рапунцель, просто хотела сохранить свою молодость.
4. Круэлла Де Виль, любительница меховых изделий, оказывается, обладала скверным характером с детства. Её выгнали из школы за распивание чернил, а во взрослом возрасте она любила пирожные с чёрным кремом и перцем. А всё потому, что в детстве она очень хотела щенка, но никто не дарил ей собаку. А когда щенка всё-таки презентовали, он оказался заводной игрушкой.
5. Джафар — главный противник Аладдина. Его ничто не может остановить, когда он принял решение. Харизматичный герой жаждет крови и мести и даже женитьба на Жасмин, которой он так усердно добивался, вряд ли изменила бы его.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино1
Тест: вы москвич или «понаехавший»?120
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Актеры, сыгравшие в кино, после того как умерли
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение