Раскрыта подноготная диснеевских злодеев

В каждом диснеевском мультике есть злодей, который строит козни главным героям. По красочности и выразительности отрицательные персонажи не уступают положительным, а иной раз и превосходят их. Но почему же они, такие яркие и неординарные, переходят на сторону зла? Давайте разберёмся.

1. Малефисента наложила проклятье на малышку Аврору из-за того, что её не пригласили на крестины.

2. Аид, греческий бог подземного царства мёртвых и злодей в мультфильме «Геркулес» обозлился из-за обиды. Он хотел подшутить над другими богами, но они шутку не оценили и низвергли его в преисподнюю.

3. Матушка Готель, злодейка, державшая взаперти Рапунцель, просто хотела сохранить свою молодость.

4. Круэлла Де Виль, любительница меховых изделий, оказывается, обладала скверным характером с детства. Её выгнали из школы за распивание чернил, а во взрослом возрасте она любила пирожные с чёрным кремом и перцем. А всё потому, что в детстве она очень хотела щенка, но никто не дарил ей собаку. А когда щенка всё-таки презентовали, он оказался заводной игрушкой.

5. Джафар — главный противник Аладдина. Его ничто не может остановить, когда он принял решение. Харизматичный герой жаждет крови и мести и даже женитьба на Жасмин, которой он так усердно добивался, вряд ли изменила бы его.