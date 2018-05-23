Самарский театр драмы вернулся с победой с XII театрального фестиваля им. Рыбакова 

21 мая в рамках конкурса Самарский театр драмы им. Горького показал премьеру прошлого сезона, спектакль «Жанна», по современной пьесе Ярославы Пулинович, режиссер заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Гвоздков.
На торжественной церемонии награждения дипломы, статуэтки и денежные премии получили сразу двое самарский актеров, заслуженная артистка РФ Елена Лазарева и актер Виктор Мирный. Им присудили победу в номинации «Признание».
Фестиваль носит имя русского актера Николая Хрисанфовича Рыбакова, который закончил свой творческий и жизненный путь в Тамбове. Он проходит в Тамбовской области с 2007 г. и является необычным для театральной России. Его уникальность в том, что это актерский фестиваль и члены жюри в первую очередь оценивают игру актера, его самобытность. В жюри фестиваля входят известные актеры, театральные деятели и критики. Они присуждают две главных награды — звание «Актер России» и «Актриса России».