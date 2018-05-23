Самарский театр кукол вернулся с международного фестиваля с наградами

Жюри фестиваля «Рабочая лошадка» определяет победителей в нескольких номинациях: лучший спектакль, лучшая режиссерская работа, лучшая работа художника, лучшая актерская работа, лучшее музыкальное оформление спектакля.

Награды за лучшие актерские работы жюри присудило артистам Самарского театра кукол. В номинации: «Лучшая работа актрисы» — Ольге Гуреевой за роль Машеньки, а Иван Мокроусов за роль Медведя в спектакле Виктора Швембергера «Машенька и медведь» был отмечен в номинации «Лучшая работа актера».

Самарский театр кукол не первый раз возвращается с победой с фестиваля в Набережных Челнах — в 2016 г. спектакль «LITTLE MOUSE или сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди» победил в номинациях: «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера» и «Специальный приз жюри». А в 2014 году жюри фестиваля присудило победу в номинации «Лучшая актерская работа» Анатолию Жерноклеву.