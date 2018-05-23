Кого назвали главным киллером кино

Наёмный убийца — один из самых популярных киноперсонажей. Редкая детективная история, военная драма или чёрная комедия обходится без киллера, и вот кого называют самыми лучшими кинематографическими киллерами.

10. Шакал из одноимённого фильма 1997 года, сыгранный Брюсом Уиллисом . Готов выполнять самые сложные задания при условии, что оплата будет существенной. Умеет менять внешность и не допускает ошибок. Кроме последнего заказа.

9. Джеффри из фильма «Наёмный убийца» 1989 года. Киллер, который вершит правосудие, исходя из собственных убеждений. Он убивает только тех, кто заслуживает смерти. За последний заказ берётся, чтобы вернуть зрение девушке, которая начала слепнуть по его вине.

8. Утилизатор из ленты «Револьвер» 2005 года. Выглядит подобно школьному учителю, но безжалостен. Заикающийся, с лысиной и в массивных очках киллер не знает промаха

7. Пёс-призрак, герой фильма «Пёс-призрак: путь самурая» 1999 года. Киллер, следующий древнему кодексу чести самураев, выполняет работу не ради наживы или жажды крови, а чтобы отдать долг главарю гангстеров, который спас ему жизнь.

6. Беатриск Кидо, киллер в отставке, показанная Квентином Тарантино в истории «Убить Билла» в 2003 году. «Чёрная мамба» мстит коллегам за неудавшуюся свадьбу и гибель всех знакомых.

5. Винсент из картины «Соучастник» 2004 года. Хладнокровный киллер за одну ночь предполагает расправиться с пятью жертвами. Особенность Винсента в том, что изобразил его Том Круз , прежде не игравший злодеев.

4. Джейсон Борн , персонаж «Идентификации Борна» 2003 года, когда-то был убийцей и работал на ЦРУ . Отлично стреляет и дерётся и может создать бомбу из подручных средств, но внезапно начал страдать амнезией и пытается восстановить в памяти прошлое.

3. Винсент и Джулс — ставшие уже культовыми персонажи «Криминального чтива», вышедшего в 1994 году. Не отличаются профессионализмом, скандальны и бестолковы, но харизматичны.

2. Антон Чигур из триллера «Старикам тут не место» 2007 года. Профессионал, не знающий жалости и компромиссов, способен внушить одним только видом, но имеющий чудаковатые принципы.

1. Главный киноубийца — Леон из одноимённой картины 1994 года. Не был знаком с эмоциями, общался исключительно с работодателями и убивал без сомнений, пока не встретил 12-летнюю Матильду, которая захотела отомстить за убийство семьи.