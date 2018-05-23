Трейлеры, которые нагло обманули нас

Посмотрев трейлер, зрители принимают решение, стоит ли смотреть фильм целиком. Но иногда трейлеры выглядят куда более захватывающими, чем кинокартины. Вот несколько трейлеров, которые беспардонно обманули публику.

1. Трейлер «Снежных псов» (2002) представлял фильм как историю о говорящих псах. Зрители ожидали увидеть комедию с искромётными шутками в исполнении остроумных собак. Увы, их ждало разочарование: собаки говорили лишь несколько минут, да и то в сне героя.

2. Трейлер «Кенгуру Джекпот» (2003) принял на вооружение методы «Снежных псов». После его просмотра создавалось впечатление, что фильм — милая история для всей семьи, но оказалось, что «Кенгуру Джекпот» — чёрная комедия про мафию со специфическим юмором.

3. Трейлер «Типа крутой охранник» (2009) заставлял думать, что лента рассказывает о недотёпе, который решил доказать, что он герой. А вот фильм оказался чёрной комедией о доживающем свои дни психопате-наркомане.

4. Трейлер «Драйв» с нескончаемыми драками и гонками походил на трейлеры франшизы «Форсаж». А вот в реальности картина неспешно повествует о возможности карьеры в преступной сфере. Одна зрительница настолько разозлилась, что подала в суд на создателей, потому что в картине было мало гонок.