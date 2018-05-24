Социологи назвали любимое занятие россиян

Социологи «Левада-центра» выяснили, какие занятия приносят россиянам больше всего удовольствия. Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа из предложенных. Чаще всего — в 34% случаев — опрошенные выбирали вариант «просмотр телевизора».

Чуть меньше россиян — 26% — получают радость от зарабатывания денег. Также удовольствие приносит общение с детьми (24%), вкусная еда (24%) и работа в саду или огороде (23%).

У молодых людей от 18 до 24 лет несколько другие предпочтения. В числе их главных радостей — прослушивание музыки (39%), времяпрепровождение с любимым человеком (38%), а также путешествия (33%), секс (24%) и спорт (21%).

Респонденты от 30 до 49 лет радуются возможности провести время с детьми и «хорошим деньгам». Люди старше 50 получают удовольствие от просмотра телепередач, работы в саду, чтения и прогулок по лесу.

Как выяснилось, предпочтения россиян зависят и от уровня их образования. Чем образованнее человек, тем меньше удовольствия он получает от просмотра телевизора, и, наоборот, больше — от чтения, музыки и общения с детьми.

Мужчины больше всего любят вкусно поесть и посмотреть телевизор. В списке предпочтений женщин — просмотр телевизора, готовка и общение с детьми, сообщает телеканал «360».