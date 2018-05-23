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В киноклубе «Треугольник» пройдет предпоказ фильма Сергея Мокрицкого «Черновик»
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В киноклубе «Треугольник» пройдет предпоказ фильма Сергея Мокрицкого «Черновик» 

Волга Ньюс 1 час назад
Российский фантастический фильм создан по одноименному роману российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Почитатели жанра знают о нем с конца 1980-х годов, первые его произведения публиковались еще в советское время. Массовая популярность к автору пришла в 2004 году с выходом фильма «Ночной дозор».
Фантастический роман Лукьяненко «Черновик» вышел в 2005 г. и с тех пор разошелся в России тиражом около 550 тыс. экземпляров. Инициатором экранизации книги выступила будущий продюсер фильма Наталья Мокрицкая — большая поклонница творчества Сергея Лукьяненко. Осенью 2016 года стартовали съемки. Ставил фильм режиссер Сергей Мокрицкий, известный по фильмам «Я — учитель» (2016), «Битва за Севастополь» (2015), «Четыре возраста любви» (2008). По словам режиссера, в сценарии фильма «Черновик» его заинтересовала невероятная по своей эмоциональности и силе история любви молодых людей.
Для съемки фантастических сцен кинокартины были построены грандиозные павильоны на «Мосфильме». Главный герой фильма — Кирилл — побывает во множестве миров, увидит Кремль с космической высоты. Сам Лукьяненко появляется в фильме в небольшой роли. По мнению писателя, экранизация «Черновика» получилась гораздо ближе к первоисточнику, чем фильмы об Антоне Городецком ("Дозоры"). В драме «Черновик» снялись актеры, работавшие с Мокрицким прежде, — Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Главного героя Кирилла исполнил актер из Петербурга Никита Волков. В 2014 году он сыграл в экранизации пьесы Тургенева «Месяц в деревне» Веры Глаголевой, снявшись в главной роли учителя Беляева. Возлюбленную Кирилла сыграла актриса Первой студии Театра Вахтангова Ольга Боровская, для которой «Черновик» стал кинодебютом. Мокрицкий не сомневается в том, что «после выхода фильма Никита и Ольга станут народными любимцами».
Мировая премьера «Черновика» пройдет 31 мая.
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