Александр Абдулов. Тот, кого нельзя забыть…

Что посмотреть на ТВ к юбилею любимого актера

Его очень любили. Очень. Красивый? Да. Какой-то очень… Очень мужчина. Настоящий. Все говорят — умевший дружить. Да и просто — человек-обаяние. Ему исполнилось бы всего 65. А он ушел совсем молодым. Таким и остался в памяти. Навсегда остался…

В ближайшее время на ТВ памяти Александра Абдулова будет посвящено множество передач и программ. Назовем основные — те, на которых вы отдохнете душой. И вспомните его еще раз — любимого Сашу Советского Союза и России.

Сергей Соловьёв, Павел Лебешев, Григорий Горин. Так, 29 мая в 11:10 на канале «Россия К» к 65-летнему юбилею любимого миллионами актера в рубрике «ХХ век. Богема» покажут авторскую программу Татьяны Пауховой, записанную в 1994 году, и посвященную творчеству Александра Абдулова. Автор программы Татьяна Паухова приглашает зрителей на съемочную площадку фильма «Поцелуй» режиссера Р. Балаяна . Мы станем свидетелями съемочного процесса, в перерывах которого журналист ведет интересный, искренний, доверительный разговор со своим героем. Александр Абдулов рассказывает о своей жизни, о работе в театре и кино, о друзьях-актерах. В передаче принимают участие Роман Балаян, Марк Захаров

Фильм был снят по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Конец XVIII века. По России странствует некто, выдающий себя за графа Калиостро — мага и чародея, о котором ходят самые удивительные слухи…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кинотеатры «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народного артиста РСФСР Александра Абдулова