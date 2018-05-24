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Александр Абдулов. Тот, кого нельзя забыть…
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Александр Абдулов. Тот, кого нельзя забыть… 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Что посмотреть на ТВ к юбилею любимого актера
Его очень любили. Очень. Красивый? Да. Какой-то очень… Очень мужчина. Настоящий. Все говорят — умевший дружить. Да и просто — человек-обаяние. Ему исполнилось бы всего 65. А он ушел совсем молодым. Таким и остался в памяти. Навсегда остался…
В ближайшее время на ТВ памяти Александра Абдулова будет посвящено множество передач и программ. Назовем основные — те, на которых вы отдохнете душой. И вспомните его еще раз — любимого Сашу Советского Союза и России.
Так, 29 мая в 11:10 на канале «Россия К» к 65-летнему юбилею любимого миллионами актера в рубрике «ХХ век. Богема» покажут авторскую программу Татьяны Пауховой, записанную в 1994 году, и посвященную творчеству Александра Абдулова. Автор программы Татьяна Паухова приглашает зрителей на съемочную площадку фильма «Поцелуй» режиссера Р. Балаяна. Мы станем свидетелями съемочного процесса, в перерывах которого журналист ведет интересный, искренний, доверительный разговор со своим героем. Александр Абдулов рассказывает о своей жизни, о работе в театре и кино, о друзьях-актерах. В передаче принимают участие Роман Балаян, Марк Захаров, Сергей Соловьёв, Павел Лебешев, Григорий Горин.
Фильм был снят по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Конец XVIII века. По России странствует некто, выдающий себя за графа Калиостро — мага и чародея, о котором ходят самые удивительные слухи…
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