Народная артистка России насладилась чистым воздухом Карелии (фото)

22 мая заповедник «Кивач» вместе с коллегами посетила советская и российская актриса театра и кино Ирина Муравьева. Гости насладились тишиной, пением птиц, чистым теплым воздухом, наполненным ароматами цветущих деревьев.

Полюбовались на полноводную реку Суну и бурный водопад Кивач, сообщается на сайте государственного заповедника в Карелии.

Народная артистка России, лауреат государственной премии СССР Ирина Муравьева известная зрителю ролями в таких кинокартинах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Москва слезам не верит», «Карнавал» и другие.