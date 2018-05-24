Народная артистка России насладилась чистым воздухом Карелии (фото) 

Ирина Муравьева посетила заповедник «Кивач» и одноименный водопад.
22 мая заповедник «Кивач» вместе с коллегами посетила советская и российская актриса театра и кино Ирина Муравьева. Гости насладились тишиной, пением птиц, чистым теплым воздухом, наполненным ароматами цветущих деревьев.
Полюбовались на полноводную реку Суну и бурный водопад Кивач, сообщается на сайте государственного заповедника в Карелии.
Артисты приехали в республику со спектаклем «На струнах дождя». В романтической комедии с элементами детектива, поставленном режиссером Альбертом Ковальским, заняты три актера. В ролях: Народная артистка России Ирина Муравьева, Заслуженная артистка России Анна Терехова и актер Евгений Кулаков.
Народная артистка России, лауреат государственной премии СССР Ирина Муравьева известная зрителю ролями в таких кинокартинах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Москва слезам не верит», «Карнавал» и другие.
По материалам: ptzgovorit.ru