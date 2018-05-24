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Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
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Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы 

Рамблер 11 часов назад
Посмотрев трейлер, мы понимаем главные идею фильма. Но иногда создатели анонсов умудряются уже в трейлере раскрыть всю интригу, так что ленту смотреть уже нет смысла. Вспомните эти трейлеры:
1. «Изгой». В этом фильме Том Хэнкс сыграл одну из лучших ролей. Если в начале трейлера режиссёр намекает на предстоящие события, то ближе к концу становится понятно, что герой Хэнкса всё-таки выжил на необитаемом острове. Зачем же тогда идти в кинотеатр?
2. «Остров проклятых». Трейлер почти полностью раскрыл сюжет фильма, обрисовав основные лини. Но, по крайней мере, финальная интрига осталась тайной.
3. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Второй трейлер фильма изложил главные события и представил всех героев, даже тех, чьё появление должно было быть неожиданностью для зрителей, и не оставил места воображению.
4. «Kingsman: Золотое кольцо». Оба трейлера картины раскрыли зрителям всё, чтобы следовало держать в секрете. Режиссёр умолял не показывать финальные кадры в трейлере, но студия сочла, что для рекламной кампании это необходимо.
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