Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы

Посмотрев трейлер, мы понимаем главные идею фильма. Но иногда создатели анонсов умудряются уже в трейлере раскрыть всю интригу, так что ленту смотреть уже нет смысла. Вспомните эти трейлеры:

1. «Изгой». В этом фильме Том Хэнкс сыграл одну из лучших ролей. Если в начале трейлера режиссёр намекает на предстоящие события, то ближе к концу становится понятно, что герой Хэнкса всё-таки выжил на необитаемом острове. Зачем же тогда идти в кинотеатр?

2. «Остров проклятых». Трейлер почти полностью раскрыл сюжет фильма, обрисовав основные лини. Но, по крайней мере, финальная интрига осталась тайной.

3. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Второй трейлер фильма изложил главные события и представил всех героев, даже тех, чьё появление должно было быть неожиданностью для зрителей, и не оставил места воображению.

4. «Kingsman: Золотое кольцо». Оба трейлера картины раскрыли зрителям всё, чтобы следовало держать в секрете. Режиссёр умолял не показывать финальные кадры в трейлере, но студия сочла, что для рекламной кампании это необходимо.