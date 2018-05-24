Ещё
«Аппликация» в Хабаровске — о любви и вариантах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

«Аппликация» в Хабаровске — о любви и вариантах 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
«Аппликация» — так называется спектакль, премьера которого состоится 25 мая на сцене Хабаровского краевого театра драмы. Поставил его питерский режиссёр Николай Русский по пьесе Аси Волошиной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, что в январе нынешнего года в хабаровской драме впервые прошла «Зимняя режиссёрская лаборатория». Буквально за неделю три приглашённых молодых, но уже достаточно известных в России режиссёра вместе с артистами театра буквально «родили» три эскизных спектакля на материале современной драматургии. А затем представили их зрителям и экспертам. Главная тема, которая объединяла высказывания режиссеров: «Вопросы к нашему поколению». По ходу работы «Зимней режиссёрской лаборатории» проходило обсуждение и голосование за лучший эскиз среди зрителей. В итоге один из эскизов — «Аппликация» после небольшой доработки был внесён в репертуар театра. В пьесе всего двое действующих лиц: девушка Саша (актриса Анна Чеботарёва), которая с запоем читала книги писателя (Максим Кушников) и, в конце концов, влюбилась в него. На сцене герои ведут себя довольно расковано. Временами девушка даже демонстрирует свои прелести. Николай Русский «Аппликацию» называет «поэтическим текстом для театра в прозе»:
— Кажется, что пьеса о любви, а на самом деле о вариативности. О том, как тасуются воспоминания и мечты о воспоминаниях, прожитые и не прожитые, и прожитые не тобой жизни…
Хабаровский край сегодня: последние новости
В Хабаровске печатают «народную книгу» Александра Лепетухина Музей музыкальных раритетов готовится к открытию в Хабаровске Из посмешища Трамп превратился в реальную угрозу - актёр Рон Перлман
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино3
Тест: вы москвич или «понаехавший»?120
Нищета и забвение: судьбы известных актеров13
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение