«Аппликация» в Хабаровске — о любви и вариантах

«Аппликация» — так называется спектакль, премьера которого состоится 25 мая на сцене Хабаровского краевого театра драмы. Поставил его питерский режиссёр Николай Русский по пьесе Аси Волошиной , сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, что в январе нынешнего года в хабаровской драме впервые прошла «Зимняя режиссёрская лаборатория». Буквально за неделю три приглашённых молодых, но уже достаточно известных в России режиссёра вместе с артистами театра буквально «родили» три эскизных спектакля на материале современной драматургии. А затем представили их зрителям и экспертам. Главная тема, которая объединяла высказывания режиссеров: «Вопросы к нашему поколению». По ходу работы «Зимней режиссёрской лаборатории» проходило обсуждение и голосование за лучший эскиз среди зрителей. В итоге один из эскизов — «Аппликация» после небольшой доработки был внесён в репертуар театра. В пьесе всего двое действующих лиц: девушка Саша (актриса Анна Чеботарёва ), которая с запоем читала книги писателя ( Максим Кушников ) и, в конце концов, влюбилась в него. На сцене герои ведут себя довольно расковано. Временами девушка даже демонстрирует свои прелести. Николай Русский «Аппликацию» называет «поэтическим текстом для театра в прозе»:

— Кажется, что пьеса о любви, а на самом деле о вариативности. О том, как тасуются воспоминания и мечты о воспоминаниях, прожитые и не прожитые, и прожитые не тобой жизни…