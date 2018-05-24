«Аппликация» — так называется спектакль, премьера которого состоится 25 мая на сцене Хабаровского краевого театра драмы. Поставил его питерский режиссёр Николай Русский по пьесе Аси Волошиной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, что в январе нынешнего года в хабаровской драме впервые прошла «Зимняя режиссёрская лаборатория». Буквально за неделю три приглашённых молодых, но уже достаточно известных в России режиссёра вместе с артистами театра буквально «родили» три эскизных спектакля на материале современной драматургии. А затем представили их зрителям и экспертам. Главная тема, которая объединяла высказывания режиссеров: «Вопросы к нашему поколению». По ходу работы «Зимней режиссёрской лаборатории» проходило обсуждение и голосование за лучший эскиз среди зрителей. В итоге один из эскизов — «Аппликация» после небольшой доработки был внесён в репертуар театра. В пьесе всего двое действующих лиц: девушка Саша (актриса Анна Чеботарёва), которая с запоем читала книги писателя (Максим Кушников) и, в конце концов, влюбилась в него. На сцене герои ведут себя довольно расковано. Временами девушка даже демонстрирует свои прелести. Николай Русский «Аппликацию» называет «поэтическим текстом для театра в прозе»:
— Кажется, что пьеса о любви, а на самом деле о вариативности. О том, как тасуются воспоминания и мечты о воспоминаниях, прожитые и не прожитые, и прожитые не тобой жизни…