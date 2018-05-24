Воронежский «Театр равных» откроет юбилейный сезон премьерой

Воронежский «Театр равных» подготовил свой первый «большой» двухактный спектакль — постановку «В поисках радости» по произведению советского писателя Виктора Розова

Первый показ пройдет 27 мая в ТЮЗе, а в репертуар театра спектакль войдет в сентябре. Для широкой аудитории артисты покажут его на открытии своего пятого сезона.

Над постановкой работой приглашенный режиссер Николай Кодинов.

«Над спектаклем работается очень легко. Потому что все актёры очень быстро находят себя в своих ролях. Два состава — это два разных человека на одну роль. Каждый актер вносит своё отношение и характер в образ, из-за этого на каждой репетиции всегда получалось по разному, и я решил, что нужно не вводить актера под шаблон и строгие рамки, а дать каждому рассказать свою историю. Через многие конфликты и мозговые штурмы, мы вытащили на сцену единую историю о том, насколько разные цели у каждого человека и насколько сложно раскрыться перед даже казалось бы родным человеком», — рассказал режиссер.