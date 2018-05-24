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Как зарождался русский балет
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Как зарождался русский балет 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Фильм «Класс» режиссера Светланы Астрецовой приурочен к Году балета в России, 280-летию Академии русского балета имени Вагановой и 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Снят он на киностудии «Вишневый сад», финансовую поддержку ему оказало Министерство культуры.
«Класс» спокойный, последовательный, основательный и добротный рассказ об истории и сегодняшней жизни Академии. Отрывки из мемуаров Вагановой читает Алла Демидова, и это большая удача фильма, от того, что исполнительница равновелика автору, появляется ощущение достоверности и большого масштаба происходящего на экране.
Об истории Академии рассказывает ее ректор Николай Цискаридзе, обаятельный и много знающий человек. От него зрители, среди прочего, узнают о том, что баня и прачечная в хореографическом училище появились благодаря Николаю I, большому ценителю балета, в антрактах любившему гулять по сцене и болтать с артистами. Ученики пожаловались царю на антисанитарные условия, он приехал в училище, убедился, что они именно таковы — и баню с прачечной построили.
Цискаридзе с удовольствием говорит о давнем прошлом Академии. А педагоги рассказывают о том, как они, маленькие дети, только-только начавшие учиться балету, жили в эвакуации, вспоминают о Вагановой.
Лучшее в фильме — съемки репетиций. Ведущие их педагоги рассказывают о себе, о том, как сложилась их жизнь в профессии, и одновременно поправляют учеников. А те работают — да так, что с них льется пот. Балет — легкое, воздушное, прекрасное искусство, но за этим стоят жесткая дисциплина, тяжкий труд, боль, постоянное самоограничение. Фильм рассказывает и о них, и то, что это становится ясно из контекста, надо отнести к числу его достоинств. Его мораль не декларирована напрямую, но тем не менее, ясна: балет — испытание, которое стоит пройти. Никто из героев фильма не говорит о том, что они любят балет. Сказать такое для них невозможно. Балет их жизнь, ей в любви не признаются. Но ощущение радостного служения профессии, душевного погружения в свое дело фильм «Класс» оставляет. Он сделан неравнодушными людьми — и рассказывает о людях, в которых есть нечто подвижническое.
И это главное, что стоит сказать о вполне приземленных, практичных, (а порой и циничных) артистах балета.
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