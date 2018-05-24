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Когда второстепенные киногерои затмили главных
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Когда второстепенные киногерои затмили главных 

Рамблер 10 часов назад
Обычно в киноисториях действуют один главный герой или парочка, а остальные добавлены для антуража. Но иногда второстепенные герои оказываются такими яркими и выразительными, что основные персонажи на их фоне просто теряются. Именно такие ситуации случились в следующих фильмах.
1. «12 обезьян». Главный герой в исполнении Брюса Уиллиса, традиционно спасающего планету, но второстепенный герой в исполнении Брэда Питта выглядел куда более интригующе. Кстати, роль в этой ленте считается одной из лучших ролей Питта.
2. В картине «Что гложет Гилберта Грейпа» основная роль досталась Джонни Деппу, а его младшего брата сыграл Леонардо Ди Каприо. Тогда ещё молодой Ди Капри был настолько органичен в этой роли, что перетянул всё внимание публики на себя. За этот фильм Леонардо впервые номинировали на «Оскар».
3. Кристоф Вальц появился в качестве отрицательного в картине «Бесславные ублюдки». Персонаж Вальца совершил массу преступлений, однако зрители не возненавидели его, а заинтересовались, ведь он был невероятно харизматичен. Малоизвестному в Голливуде на момент съёмок актёру удалось затмить суперзвёзд, которые были рядом с ним на площадке, в том числе Брэда Питта и Тиля Швайгера.
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