Идрис Эльба станет Квазимодо 

Идрис Эльба («Темная башня», «Лютер») собирается поставить для Neflix фильм «Горбун из Нотр-Дама», основанный на знаменитой книге Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Этот роман уже неоднократно был экранизирован и ставился на сценах театров, но Идрис решил показать свою версию истории. В проекте он выступит не только как режиссер, но и сыграет роль горбуна Квазимодо.
Это не первая режиссерская работа Эльбы — в январе он дебютировал с картиной «Ярди» на кинофестивале Санденс. Над сценарием работает Майкл Митник, известный зрителям по фильмам «Посвящёный» и «Война токов».
Напомним, что история рассказывает о Франции 15 века, в которой разворачивается любовная драма, главными героями которой стали красавица Эсмеральда, звонарь главного парижского собора Квазимодо, архидьякон Собора — Клод Фролло, а также капитан стрелков королевского полка — юный Феб де Шатопер. История взаимоотношений всех этих персонажей оборачивается настоящей драмой, которая заставила рыдать не одно поколение читателей.