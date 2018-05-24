Идрис Эльба станет Квазимодо

Идрис Эльба («Темная башня», «Лютер») собирается поставить для Neflix фильм «Горбун из Нотр-Дама», основанный на знаменитой книге Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Этот роман уже неоднократно был экранизирован и ставился на сценах театров, но Идрис решил показать свою версию истории. В проекте он выступит не только как режиссер, но и сыграет роль горбуна Квазимодо.

Это не первая режиссерская работа Эльбы — в январе он дебютировал с картиной «Ярди» на кинофестивале Санденс. Над сценарием работает Майкл Митник, известный зрителям по фильмам «Посвящёный» и «Война токов».