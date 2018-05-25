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Кинофестиваль «Зверолашъ» прошел в Бутырском районе
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Кинофестиваль «Зверолашъ» прошел в Бутырском районе 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В Бутырском районе на днях состоялся традиционный кинофестиваль «Зверолашъ». Вместо людей по своеобразной звездной дорожке перед Московским молодежным театром под руководством Вячеслава Спесивцева прошлись четвероногие актеры, снимавшиеся в фильмах. Зрители познакомились с новыми сюжетами киножурнала «Ералаш» с участием животных и вспомнили всеми любимое «старое» кино.
Почетной гостьей стала депутат Мосгордумы Лариса Картавцева. Она отметила, что фестиваль уже не в первый раз проходит по-особенному, оставляя свой памятный след в сердцах зрителей. На мероприятии также присутствовал организатор фестиваля, депутат муниципального округа Бутырский, режиссер и актер Василий Спесивцев.
Отмечается, что на открытие фестиваля бесплатно приглашали детей из многодетных семей и семей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, а также детей из интернатов и детских домов. (то)
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