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Съемки в триллерах пугают актеров
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Съемки в триллерах пугают актеров 

Рамблер 8 часов назад
Триллеры способны напугать даже самых стойких и невозмутимых зрителей. Да и съёмки в фильмах ужасов — порой занятие на самое приятное. Некоторые актёры долго не могли прийти в себя после участия в таких картинах.
1. В фильме «Заклятье», который рассказывал о призраках, преследовавших супружескую пару, сыграла актриса Вера Фармига. Она столкнулась с паранормальными явлениями, когда готовилась к съёмкам, а в последний день Вера обнаружила у себя синяки, повторяющие отметины на экране ноутбука, которые она видела ранее.
2. Актёра Патрика Уилсона лишили спокойствия съёмки в фильме «Заклятие-2». Патрик часто снимается в триллерах, но эта картина явно повлияла на него. Уилсон рассказал, что на площадке была занавеска, которая всё время развивалась, хотя ни открытых окон, ни вентиляторов не было. Хотя артист и считает себя скептиком, в этой ситуации он вынужден был признать, что нечто непознанное существует.
3. Билл Скарсгард сыграл леденящего кровь клоуна Пеннивайза в адаптации книги Стивена Кинга «Оно». Актёр слишком вжился в роль кошмарного персонажа и потом сообщил, что это было деструктивно. А после окончания съёмок Билла терзали страшные сны с участием киногероя.
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