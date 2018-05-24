Понизова Ольга Валерьевна

Дата рождения: 8 марта 1974 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Рыбы

Ольга Понизова родилась в семье не связанной со сценой. Мама будущей артистки была экономистом, отец оставил семью, когда Ольга и ее младший брат Денис были еще совсем маленькими, и не участвовал в их жизни. Как говорила в интервью сама Понизова, ни театр, ни кино поначалу не казались ей профессией мечты. Школьные дисциплины к старшим классам наскучили и юная девушка увлеклась искусством, даже думала поступать на искусствоведа, но все сложилось иначе. Ольга стала заниматься в киношколе, где постепенно увлеклась актерской жизнью, походами на спектакли и в кино при ВГИКе, историей театра и философией культуры. В 1989 году 15-летняя Ольга дебютировала на экране в фильме Николая Александровича «Не сошлись характерами». К концу школы в 1991 году девушка твердо решила подавать документы в Щукинское театральное училище. На одном курсе с ней также учились Амалия Гольданская и Алексей Кравченко . В студенчестве Ольга не изменяла себе — училась только тогда, когда хотела сама, нередко пропускала занятия, но именно такое своеволие и несомненный талант позволили ей с первого прослушивания оказаться в съемочной команде фильма «Грех. История страсти». После этой картины на начинающую актрису обратили внимание и стали звать в различные проекты, от которых она, следуя своему мировоззрению, отказывалась, так как теперь ее увлекла учеба. Лишь через два года Понизова вновь появилась на экране, сыграв у Дмитрия Астрахана в ленте «Все будет хорошо». Одновременно с выходом фильма у актрисы сильно изменилась жизнь: она вышла замуж, родила сына и полностью ушла в семейные дела. Лишь спустя три года она возвращается в профессию, устроившись в «Театр Луны» по протекции Сергея Проханова . В те годы Ольга также активно снималась, но воспитание сына настолько занимало ее, что она все же предпочитала отказываться от ролей. Участвовать в съемках фильма 2001 года «На углу у Патриарших 2», по ее словам, актриса согласилась только ради денег, тем не менее, эту роль многие считают одной из лучших в фильмографии Понизовой. В 2003 году Ольга покинула труппу «Театра Луны» и перешла в московский ТЮЗ, а с 2007 не снималась в кино совсем.

Личная жизнь

По информации в прессе, единственным супругом Ольги Понизовой был Андрей Челядинов , телевизионный ведущий и режиссер, впоследствии генеральный директор телекомпании «Русский экстрим». Они заключили брак в 1995 году. Несколько позже у пары родился сын Никита. К сожалению, Союз Ольги и Андрея оказался недолговечным, они провели вместе лишь пять лет. Им удалось сохранить дружеские отношения, Челядинов активно участвовал в воспитании сына и помогал материально. Жизнь Ольги по большому счету сосредоточилась на Никите, из-за чего вся прочая деятельность постепенно отошла на второй план. К сожалению, 3 июля 2015 года Никита попал в автокатастрофу и погиб. Ольга, и раньше неохотно общавшаяся с журналистами, после этого события вовсе перестала давать интервью.

Фильмография

1989 — Не сошлись характерами

1993 — Грех. История страсти

1995 — Всё будет хорошо

1998 — Зал ожидания

2001 — Бандитский Петербург. Фильм 3. «Крах Антибиотика»

2001 — На углу, у Патриарших 2 2002 — Две судьбы

2002 — Пейзаж с убийством

2002 — Зажигайка

2003 — Я всё решу сама 2: «Голос сердца»

2003 — Я всё решу сама: «Танцующая на волнах»

2005 — С Новым годом, папа!

2005 — Две судьбы 2 2005 — Авантюристка

2006 — На углу, у Патриарших 4 2007 — Дюжина правосудия

2007 — Ты всегда будешь со мной