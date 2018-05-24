Градова Екатерина Георгиевна 

Дата рождения: 6 октября 1946 года
Место рождения: Москва
Знак зодиака: Весы
Екатерина Градова родилась в интеллигентной московской семье. Ее отец, Георгий Александрович Градов, фронтовик, заслуженный архитектор РСФСР. Его наиболее значительным проектом стало здание Зеленого театра в городе Фрунзе (ныне Бишкек), завершенное в 1940 году, но, к сожалению, впоследствии снесенное во время реконструкции городского центра. В 1984 году он трагически погиб при восхождении на одну из гор Памирской цепи. Мама Екатерины, Раиса Ивановна Градова, играла в Театре имени Гоголя. Режиссер Марк Захаров отзывался о ней как об одной из самых красивых театральных актрис своего поколения. Детство Екатерины во многом прошло в театральном закулисье, но интерес к актерской профессии в ней проявился далеко не сразу. Выпустившись из школы, она подала документы в Московский институт иностранных языков, где проучилась один год. К его концу Градова уже твердо решила стать актрисой. В следующем году девушка поступила в школу-студию МХАТ к мастеру Василию Петровичу Маркову. Уже на четвертом курсе, сыграв главную героиню в спектакле «Таланты и поклонники» на сцене театра имени Маяковского, она получила теплый прием зрителей и критиков, благодаря проявленным уверенности и профессионализму. Получив актерский диплом, молодая актриса поступила на службу в Театр Сатиры, где играла до 1987 года, то есть до самого окончания карьеры. В кинематографе Екатерина отметилась лишь в одиннадцати картинах, семь из которых — телевизионные спектакли. Однако роль радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны» обеспечила актрисе место в пантеоне знаковых советских артистов. Позднее Градова подтвердила свой статус в кино, сыграв мошенницу Светлану Волокушину в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя».
Личная жизнь
Будучи студенткой, Екатерина Градова некоторое время встречалась с известным актером Максимом Штраухом, которой был старше своей возлюбленной на сорок шесть лет. Однако первым мужем актрисы стал другой ее знаменитый коллега Андрей Миронов. Артист увидел Екатерину в ее дипломном спектакле и начал ухаживать за ней. В 1971 году состоялась свадьба, а спустя два года у пары родилась дочь, названная Марией, которая впоследствии пошла по стопам родителей. К сожалению, брак двух ярких личностей разладился. Причиной тому послужили непростой характер Миронова и его неверность. Некоторое время после разрыва отношений с Мироновым Екатерина с дочерью жила у Штрауха. В 1991 году актриса, уже оставившая карьеру, вышла замуж за физика-ядерщика Игоря Тимофеева. Их знакомство произошло благодаря сложной череде событий. Долгое время после развода с Мироновым, Екатерина не вступала ни с кем в отношения, по некоторым данным, из-за надежды воссоединиться с Андреем. Из-за продолжительной болезни, излечить которую врачи оказались бессильны, Градова отказалась от актерского ремесла. Не зная как облегчить свою жизнь, Екатерина обратилась к вере и религии, благодаря чему ее самочувствие постепенно пошло на лад. Во время паломничества в Оптину пустынь она и встретила Игоря. Через год после свадьбы семья решила усыновить ребенка. Им стал Алексей Суховерков. С возрастом женщина все дальше уходит от профессии и все глубже постигает бога, но она не разорвала связи с обществом, хотя и неохотно общается с журналистами.
Интересные факты
Последним спектаклем в карьере Екатерины Градовой стала постановка под названием «Последние».
Свою работу в фильме «Место встречи изменить нельзя» Екатерина считает крайне неудачным решением. По ее словам, она даже не помнит имени персонажа, которого сыграла, а единственным «оправдывающим» картину фактором считает присутствие Евгения Евстигнеева.
Фильмография
Фильмы:
1971 — Осенние свадьбы
1973 — Семнадцать мгновений весны
1976 — Рождение
1979 — Место встречи изменить нельзя
Телеспектакли:
1971 — Собака Баскервилей
1971 — Женский монастырь
1971 — Таланты и поклонники
1974 — Маленькие комедии большого дома
1978 — Чао!
1978 — Таблетку под язык
1987 — Гнездо глухаря