Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют

Мало найдётся людей, которые никогда не были в кинотеатре. Если вы предпочитаете посещать каждую премьеру или время от времени заглядываете в кинотеатр, чтобы оценить фильм, который уже давно идёт в прокате, то вам пора узнать кое-какие секреты.

1. Попкорн в кино продаётся по невероятной цене. Наценка на него составляет несколько сотен процентов, так что подумайте, стоит ли покупать очередную порцию.

2. Первые держатели стаканов в подлокотниках появились в начале восьмидесятых годов. Любопытно, что кондиционерами кинозалы стали оснащать ещё в двадцатых годах!

3. За романтическими парочками в зале наблюдают особо пристально. Если пара задумает заняться чем-то чересчур интимным, к ним немедленно подойдёт сотрудник и сделает замечание.

4. Инженеры, настраивающие звуковую систему в зале, всегда садятся на ряды, расположенные чуть повыше середины, потому что именно с этих мест открывается максимальный обзор, сюда доходят все звуки, да и шея от неудобного положения не затекает.

5. Как правило, сеансы начинаются чуть позже, чем указано в билете, поскольку перед фильмом показывают трейлеры и рекламу. Каждый владелец кинозала самостоятельно устанавливает время этой «рекламной паузы», так что фильм может начаться даже на 20 минут позже.