Французские актеры представили в Москве комедию «От семьи не убежишь»

24 мая в Москве состоялась премьера новой французской комедии «От семьи не убежишь».

Пьер Ришар и Франсуа Берлеан. В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоялась московская премьера комедии «От семьи не убежишь», главные роли в которой исполнили звезды французского кино Дэни Бун, Лоранс Арне, Валери Боннетон

Картину зрителям лично представили режиссер картины и исполнитель главной роли Дэни Бун, а также актриса Лоранс Арне.

Новая режиссерская работа Дэни Буна в первые недели старта фильма во французском прокате собрала $46 миллионов, что делает ее одной из самых кассовых французских комедий последних 10 лет. По популярности среди зрителей картина приближается к такими фильмам, как «Такси-2» и «1+1».

Фото: пресс-служба