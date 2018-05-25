Ещё
Французские актеры представили в Москве комедию «От семьи не убежишь»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Французские актеры представили в Москве комедию «От семьи не убежишь» 

Passion.ru 42 минуты назад
Фото: Passion.ru
24 мая в Москве состоялась премьера новой французской комедии «От семьи не убежишь».
В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоялась московская премьера комедии «От семьи не убежишь», главные роли в которой исполнили звезды французского кино Дэни Бун, Лоранс Арне, Валери Боннетон, Пьер Ришар и Франсуа Берлеан.
Картину зрителям лично представили режиссер картины и исполнитель главной роли Дэни Бун, а также актриса Лоранс Арне.
Новая режиссерская работа Дэни Буна в первые недели старта фильма во французском прокате собрала $46 миллионов, что делает ее одной из самых кассовых французских комедий последних 10 лет. По популярности среди зрителей картина приближается к такими фильмам, как «Такси-2» и «1+1».
Фото: пресс-служба
Passion.ru: последние новости
Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя впервые снялась в кино Звезда фильма «Человек-невидимка» Харитонов госпитализирован в тяжелом состоянии Летучая, Ушакова, Маликова и другие знаменитости на премьере новой части «Звездных войн»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение