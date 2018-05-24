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Западня для Мельника
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Западня для Мельника 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
28 мая на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мельник». Главную роль в нем сыграл актер театра и кино Сергей Шнырев.
Бывший майор Аркадий Мельник тянет до пенсии после ранения «выслугу» в должности начальника выездного караула в конвойных войсках ФСИН.
Неизвес тный освобождает 16 опасных преступников во время их перевозки. Теперь задача Мельника — поймать преступников, избегая огласки. Его «подставляют», и он убивает невинного человека, мучается раскаянием, но должен исполнить свой долг.
— Я не хотел бы оказаться в ситуации, в которой оказался мой герой, — говорит Сергей Шнырев. — Доказывать, что ты невиновен, когда ты реально невиновен, — дело неблагодарное, особенно если в тебя мало кто верит…
И это правда: сюжет фильма закручен лихо, Мельник попадает в чудовищный переплет…
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