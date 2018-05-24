Режиссеры и музыканты выступят на фестивале античного искусства в Керчи

Двадцатый фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» пройдет в Керчи с 8 по 13 июня. В этом году в честь юбилея мероприятия организаторы подготовили насыщенную программу, сообщает специальный корреспондент НСН. В рамках фестиваля будет работать выставка в картинной галерее, пройдут показы фильмов с участием режиссеров, выступят музыкальные коллективы со всей России.

Напомним, 1 мая в рамках открытия туристического сезона в Республике Крым в Керчи прошел фестиваль-конкурс живых скульптур. Как сообщил НСН глава администрации города Сергей Бороздин, в Керчи впервые было организовано такое мероприятие.