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Режиссеры и музыканты выступят на фестивале античного искусства в Керчи
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Режиссеры и музыканты выступят на фестивале античного искусства в Керчи 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Двадцатый фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» пройдет в Керчи с 8 по 13 июня. В этом году в честь юбилея мероприятия организаторы подготовили насыщенную программу, сообщает специальный корреспондент НСН. В рамках фестиваля будет работать выставка в картинной галерее, пройдут показы фильмов с участием режиссеров, выступят музыкальные коллективы со всей России.
Напомним, 1 мая в рамках открытия туристического сезона в Республике Крым в Керчи прошел фестиваль-конкурс живых скульптур. Как сообщил НСН глава администрации города Сергей Бороздин, в Керчи впервые было организовано такое мероприятие.
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