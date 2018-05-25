«Это ноу‐хау»: Дмитрий Харатьян представил спектакль по мотивам «Гардемаринов»

Телефильму «Гардемарины, вперед!» исполнилось 30 лет. В честь юбилея народный артист России Дмитрий Харатьян представил эксклюзивный спектакль по мотивам киноленты.

«Это ноу-хау, эксклюзив, такого больше нигде нет — ни в России, ни в мире. Единственная театральная постановка этого фильма», — рассказал народный артист.

По словам Дмитрия Харатьяна, его студия открыта для всех, кто прошел кастинг. Экзамены художественный руководитель школы принимает сам. Слушает, как претенденты читают басни, поют. Сейчас в «Школе гардемаринов» обучаются около 40 школьников. Располагается студия в Красногорске не случайно.

«Я здесь родился, вырос. Мой детский сад рядом, школа, Поэтому премьера должна была состояться именно в этом городе, я хотел показать спектакль, в первую очередь, землякам», — поделился артист.

Источник фото: телеканал «360»

На премьеру в «Школу гардемаринов» приехала Светла Дружинина, режиссер знаменитой картины. Пригласили также Александра Домогарова, Сергея Никоненко Михаила Боярского . Последний, кстати, до сих пор считает, что ему в фильме досталась самая удачная роль.

«Если в мушкетерах я получил лучшую роль д’Артаньяна, то и тут у меня лучшая роль. Мой герой скачет, влюбляется, умирает. Ну и, конечно же, компания фантастичная», — заявил Михаил Боярский.

После премьеры спектакль ждут длинные гастроли, а пока напряжение в зале зашкаливает. Зрители не могут удержаться и подпевают каждой песне. Даже за плотными дверями слышится всем известное «Не вешать нос, гардемарины».