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Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
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Фильмы, которые всех взорвут в следующем году 

Рамблер 18 часов назад
Создание новых кинокартин — это бизнес, а графики премьер расписаны на годы. Некоторые ленты захочет посмотреть лишь узкий круг зрителей, другие могут рассчитывать на внимание самой широкой публики. Какие же фильмы претендуют на то, чтобы стать хитами?
1. «Хеллбой: Восстание кровавой королевы» — фильм в жанре фэнтези продолжит франшизу, но создатели планируют повысить возрастной рейтинг. Необычный выбор сделали авторы, когда искали актрису на роль главной злодейки. Ею станет Милла Йовивич.
2. «Аватар-2». Сложно поверить, но предыдущий «Аватар» вышел почти десять лет назад. Картина будет прямым продолжением первой истории.
3. «Годзилла-2» расскажет о том, что произойдет спустя несколько лет после завершения предыдущих приключений. К гигантскому ящеру присоединятся другие монстры, включая инопланетного дракона.
4. «Звёздные войны: эпизод 9». Эпизод объединит все три трилогии и завершит историю семьи Скайуокеров.
5. «Джеймс Бонд». Это будет уже 25-ый фильм франшизы. В очередной раз в роли Агента 007 появится Дэниэл Крэйг. По задумке авторов, Джеймс решит вступить в брак и уйти в отставку. Удастся ли ему это, узнаем через полтора года.
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