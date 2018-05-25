Сукачев и Шнуров конкурируют за роль Бармалея

"Предварительный разговор с певцами был проведен, дано принципиальное согласие. Все будет зависеть от конечного художественного решения, договоренности есть. Одно дело, когда главного героя сыграет Сукачев, другое — -Шнуров", — поделились представители компании.

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