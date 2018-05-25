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Сукачев и Шнуров конкурируют за роль Бармалея
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Сукачев и Шнуров конкурируют за роль Бармалея 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Рок-музыканту Гарику Сукачеву или лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову может достаться главная роль в детской сказке «Бармалей», пишет агентство «Москва» со ссылкой на заявление компании «Кристалл» на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей в Минкульте.
"Предварительный разговор с певцами был проведен, дано принципиальное согласие. Все будет зависеть от конечного художественного решения, договоренности есть. Одно дело, когда главного героя сыграет Сукачев, другое — -Шнуров", — поделились представители компании.
В детской музыкальной сказке для младшего и среднего возраста также могут сняться Анатолий Кот и Роман Попов.
Ранее авторы детского детективного фильма «Псы под прикрытием» извинились за опасные для детей сцены и пообещали их отредактировать.
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