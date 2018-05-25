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Что делают актёры, пересевшие за камеру
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Что делают актёры, пересевшие за камеру 

Рамблер 17 часов назад
Иногда люди резко меняют жизнь, например, осваивая совершенно иную профессию. В среде киношников это не редкость: многие актёры пересаживаются в режиссёрское кресло. Но вот всем ли удаётся после переквалификации создать успешные картины? Давайте посмотрим на артистов, которые встали по другую сторону камеры.
1. Бен Аффлек. Актёр задумался о режиссуре после череды неудачных ролей. Первая же картина Аффлека «Прощай, детка, прощай», в котором он снял брата Кейси, получила несколько премий за лучший режиссёрский дебют.
2. Клинт Иствуд. Иствуд прославился в качестве героя вестернов, а первая его режиссёрская работа вышла в 1968 году. С тех пор он регулярно снимает фильмы и снимается у других режиссёров, собирая награды, и к 87 годам, похоже, ещё не устал.
3. Мэл Гибсон. Актёр получил известность, снимаясь в боевиках, но всегда мечтал быть режиссёром. В девяностых годах он обзавёлся собственной студией и воплотил мечту. Картина режиссёра Гибсона завоевали признание публики и критиков.
4. Джордж Клуни. Заявление о том, что Клуни хочет создать фильм как режиссёр, были встречены скептически. Однако после дебюта Клуни-режиссёра «Признания опасного человека» общественность взглянула на него по-новому и оценила его способности.
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