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«Худшая сцена в истории кино»
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«Худшая сцена в истории кино»
DTF.RU
20 минут назад
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Твиттер подкаста Lights, Camera, Pod напомнил своим подписчикам про знаменитую сцену из фильма «Женщина-кошка». Она поставлена настолько плохо, что даже не верится в то, что это оригинальный монтаж.
#фан #видео #кино
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