«Худшая сцена в истории кино»

Твиттер подкаста Lights, Camera, Pod напомнил своим подписчикам про знаменитую сцену из фильма «Женщина-кошка». Она поставлена настолько плохо, что даже не верится в то, что это оригинальный монтаж.

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