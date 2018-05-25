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Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
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Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели 

Рамблер 15 часов назад
Актёрское ремесло подразумевает, что артисты должны следовать воле сценаристов и режиссёров. Но для некоторых исполнителей существует табу на обнажение на экране, и тогда на помощь им приходят дублёры. Именно их тела мы наблюдаем в сценах, где звёзды не пожелали раздеваться.
1. В фильме «Красотка» Джулия Робертс наотрез отказалась раздеваться. В эпизодах с обнажением Джулию дублировала профессиональная танцовщица Шелли Мишель. Кстати, своим ноги она «дарила» в лентах Ким Бейсингер и Барбре Стрейзанд.
2. Эмилия Кларк, звезда сериала «Игра престолов» не согласилась сниматься в эротических сценах. На площадке в таких случаях её заменяла модель Рози Мак.
3. Хелена Бонем Картер участвовала в ленте «Бойцовский клуб», но в интимном эпизоде за Хелену сыграла дублёрша Лора Грэйди.
4. Натали Портман на съёмках «Храбрые перцем» воспользовалась услугами Кэролайн Дэвис, дублёрши, которая прыгнула за Натали в холодную реку.
5. Анджелина Джоли в «Мистере и миссис Смит» тоже пригласила помощницу — дублёршу Кейт Кларк.
6. В чёрной комедии «Смерь ей к лицу» в одной из ролей блеснула великолепная Изабелла Росселини. Но создатели ленты сочли, что тело 40-летней актрисы старовато, поэтому попросили дублёршу Кэтрин Белл заменить Изабеллу.
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