Д. Билан, Тимати и А. Ревва могут сняться в детском игровом фильме «Артек»

Певцы Дима Билан Тимати , а также шоумен Александр Ревва могут сняться в детском игровом фильме «Артек». Об этом на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей в министерстве культуры РФ рассказали представители компании ООО «Фреш Фильм».

«Проект «Артек» — это семейное детское кино, история о четырех детях, каждый сталкивается с проблемой, с внутренним конфликтом семьи, это история взаимоотношений между родителями и детьми. Никто не может найти общий язык, дети попадают в замечательный лагерь «Артек», где загадывают желание вокруг дерева, и они попадают на 30 лет назад и встречаются там со своими родителями. А. Ревва, Тимати, Д. Билан уже дали согласие на съемки в фильме», — сказали представители компании.

Отмечается, что есть также согласие от руководства «Артека» на съемки, которые будут проходить как в старых, так и в новых корпусах детского лагеря. По словам представителей творческой группы, это поможет воссоздать 1988 г. в «Артеке».