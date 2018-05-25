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Д. Билан, Тимати и А. Ревва могут сняться в детском игровом фильме «Артек»
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Д. Билан, Тимати и А. Ревва могут сняться в детском игровом фильме «Артек» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Певцы Дима Билан и Тимати, а также шоумен Александр Ревва могут сняться в детском игровом фильме «Артек». Об этом на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей в министерстве культуры РФ рассказали представители компании ООО «Фреш Фильм».
«Проект «Артек» — это семейное детское кино, история о четырех детях, каждый сталкивается с проблемой, с внутренним конфликтом семьи, это история взаимоотношений между родителями и детьми. Никто не может найти общий язык, дети попадают в замечательный лагерь «Артек», где загадывают желание вокруг дерева, и они попадают на 30 лет назад и встречаются там со своими родителями. А. Ревва, Тимати, Д. Билан уже дали согласие на съемки в фильме», — сказали представители компании.
Отмечается, что есть также согласие от руководства «Артека» на съемки, которые будут проходить как в старых, так и в новых корпусах детского лагеря. По словам представителей творческой группы, это поможет воссоздать 1988 г. в «Артеке».
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