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Музыкант и актер из США Д. Лето может сняться с А. Фрейндлих и К. Хабенским в российском фильме для детей
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Музыкант и актер из США Д. Лето может сняться с А. Фрейндлих и К. Хабенским в российском фильме для детей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Американскому музыканту и актеру Джареду Лето предложат сыграть роль в российском фильме для детей «Александрина», в съемках которого примут участие Константин Хабенский и Алиса Фрейндлих. Об этом сообщили представители компании ООО «Продюсерский центр „Молодежные инициативы“ на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей в министерстве культуры РФ.
»Музыкальный фильм «Александрина» рассчитан на детскую и семейную аудиторию. Девочка едет через всю страну на машине с семьей на главный вокальный конкурс страны, где хочет победить. Но ее заветная мечта — чтобы семья сблизилась во время путешествия. К. Хабенский, Юлия Пересильд сыграют родителей девочки, также А. Фрейндлих и Дмитрий Назаров помогут создать образ семьи девочки», — пояснили представители компании.
По их словам, в съемках может принять участие Д. Лето, а юную актрису на роль главной героини выберут в ходе всероссийского кастинга.
«Мы хотим пригласить Д. Лето для исполнения звездной роли камео, который в самый сложный момент поддержит нашу семью и поможет им добиться успеха», — заключил представитель компании.
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