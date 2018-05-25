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Сербский режиссер рассказал, как его путают с русским
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Сербский режиссер рассказал, как его путают с русским 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сербский режиссер Милош Бикович, приехавший на Петербургский международный экономический форум, рассказал в беседе с «360» почему его иногда путают с русским и с какими режиссерами хотелось бы поработать в будущем.
Бикович признался, что русский язык учил еще в школе. На тот момент будущий актер и режиссер говорил на нем плохо.
Иногда русские не могут определить, откуда я, и что я нерусский
Милош Биковичрежиссер.
Овладеть языком ему удалось после начала сотрудничества с Сергеем Михалковым.
«Я начал сниматься у Михалкова, каждый день у меня была большая мотивация. Занимался и пришел к тому, что иногда русские не могут определить, откуда я, и что я нерусский», — поделился воспоминаниями Бикович.
Среди своих любимых актеров и режиссеров серб назвал того же Михалкова, Эмира Кустурицу и Гая Ричи. Ему нравится творчество Мэтью Макконахи, Тома Харди и Гарри Олдмена.
Говоря о планах на будущее, Бикович заметил, что хотел бы поработать с Андреем Звягинцевым.
«Мне нравится Звягинцев. Мне нравится мой друг Олег Трофим. Планирую опять работать с Александром Владиславским. Это молодой режиссер, который еще покажет, на что способен», — заключил Бикович.
На ПМЭФ-2018 Бикович приехал в качестве продюсера. На полях форума он вместе со своими сербскими коллегами заключил меморандумы о сотрудничестве с российской стороной в сфере кинопроизводства.
В честь 30-летнего юбилея телефильма «Гардемарины, вперед!» народный артист России Дмитрий Харатьян представил эксклюзивный спектакль по мотивам киноленты. В постановке приняли участие воспитанники студии Харатьяна «Школа гардемаринов».
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